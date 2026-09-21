Перетин кордону з Угорщиною потягом без пересадок: УЗ розповіла, що зміниться у 2027 році

Після завершення робіт пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії зможуть курсувати прямо до Ужгорода.

В Україні завершили електрифікацію першої новозбудованої євроколії – 22-кілометрової дільниці між Ужгородом і Чопом. До кінця 2026 року планують електрифікувати й ділянку до кордону з Угорщиною, повідомляє пресслужба залізничного перевізника у Facebook.

Зазначається, що залізничники наразі працюють над електрифікацією другої черги проєкту - ділянки від Чопа до державного кордону з Угорщиною (Захонь). Завершити цей етап планується до кінця 2026 року.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що після цього багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без зміни локомотива.

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"А це означає, що пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода. Для пасажирів – це менше часу в дорозі, а для залізниці – менші експлуатаційні витрати", - ідеться в повідомленні.

В УЗ додали, що проєкт електрифікації реалізується на умовах співфінансування. Його загальна вартість становить 1,3 млрд грн, з яких 50% є грантом Євросоюзу за програмою Connecting Europe Facility (CEF Transport), а ще 50% – кошти державного бюджету та власні кошти компанії. У 2026 році на реалізацію проєкту з державного бюджету виділено 285 млн грн.

Нагадаємо, що українська залізнична система успадкувала радянський стандарт колій. Потяги в Україні рухаються "широкою" колією в 1520 міліметрів, а на кордоні зустрічаються з вужчою європейською колією у 1435 міліметрів.

Європейська колія в Україні - головні новини

У березні 2026 року Україна та Іспанія підписали угоди про запуск спільного інфраструктурного проєкту, який дозволить вантажним поїздам перетинати кордон з Європейським Союзом швидше. Тоді йшлося про розробку технології автоматичної зміни ширини колії, що було ключовим бар’єром для швидкої залізничної логістики між Україною та Європою.

Наприкінці минулого року стало відомо, що будівництво євроколії зі Львова до польського кордону на ділянці "Скнилів – Мостиська" планували завершити у другому кварталі 2027 року.

У вересні 2025 року з Ужгорода почали курсувати прямі пасажирські поїзди євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

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