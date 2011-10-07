У Сумах арештовано 300 квартир боржників

Суми. 7 жовтня. УНІАН. У Сумах за борги населення перед ТОВ «Сумитеплоенерго», які перевищили 22 мільйони гривень, арештовано 300 квартир.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив сайт сумського тижневика «Панорама» з посиланням на інформацію директора департаменту «Енергозбут» енергокомпанії Олексія ЩЕРБИНИ.

Зокрема, він розповів, що за останні декілька років у Сумах у зв`язку із заборгованістю перед їх підприємством арештовано 300 квартир.

За даними О.ЩЕРБИНИ, в Сумах поки не було випадків, щоб у боржників вилучали квартири в рахунок погашення боргу. Проте Закон України «Про захист прав кредиторів і споживачів фінансових послуг», проголосований Верховною Радою цього тижня, дозволить виконавчій службі виселяти боржників. Після арешту боржники позбавляються права розпоряджатися своїм майном.

На сьогоднішній день борг населення становить 22,1 млн. грн. Максимальна заборгованість обчислюється 15 тис. грн.

«На місяць ми подаємо до суду близько 300 позовів», – зазначив О.ЩЕРБИНА. Після судового рішення боржник зобов`язаний разом із сумою заборгованості погасити судові витрати (близько 100 грн.), крім того, стягуються річні відсотки на рівні 3% від загальної суми заборгованості. На підставі судового рішення виконавча служба накладає арешт на рухоме й нерухоме майно боржника, а також проводить опис дрібного майна (телевізор, побутова техніка). Після таких санкцій боржники, як правило, погашають борг.

«Враховуючи зміни в законодавстві, тепер суд може ухвалювати рішення про виселення з помешкання навіть без представників виконавчої служби. Причому з моменту ухвалення рішення про примусове стягнення боргу до реального виселення може пройти від 3 до 5 років. О.ЩЕРБИНА зазначив, що борг може бути погашений за рахунок продажу квартири, а різниця буде повернена її колишньому власнику», - повідомляє сайт тижневика.