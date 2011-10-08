Київ. 8 жовтня. УНІАН. У Донецьку викрито угруповання, яке вбивало самотніх пенсіонерів з метою заволодіння їхнім житлом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали злочинне угруповання.

Попередньо встановлено, що вони в Донецьку, з метою заволодіння квартирами та будинками самотніх осіб похилого віку, вбивали господарів, а їхнє майно продавали через агентство нерухомості, директором якого був один із зловмисників. Зокрема, у квітні цього року на території одного із домогосподарств, правопорушники вбили 67-річну пенсіонерку, та її співмешканця, а тіла з метою приховування злочину, закопали на території зазначеного домоволодіння. Тіла знайдено.