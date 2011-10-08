Переможцем конкурсу «Юрист року 2011» став Василь Фаринник

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Начальник Головного слідчого управління генерал-майор міліції МВС України Василь Фаринник став переможцем Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року 2011» у номінації «Юрист-працівник МВС».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

6 жовтня у приміщенні Дипломатичної академії відбулась урочиста церемонія присвячена нагородженню переможців Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення «Юрист року 2011».

У номінації «Юрист-працівник МВС» переможцем став начальник Головного слідчого управління генерал-майор міліції Василь Фаринник.

- Мені дуже приємно, що в цій номінації мене обрали кращім, адже це не тільки моя заслуга, а й заслуга та престиж всього Міністерства внутрішніх справ. А як відомо, авторитет керівника позитивно впливає на підлеглих та звісна річ надає авторитет всієї службі в цілому, - зазначив Василь Фаринник.

Щорічно напередодні Дня юриста Спілкою юристів України проводиться конкурс "Юрист року". Лауреатами Конкурсу за відповідними номінаціями стають юристи, які досягли найкращих результатів у роботі за підсумками року та відповідають вимогам професійної і ділової етики.