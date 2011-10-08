Могильов: покажіть мені людину, яка бачила, що кілер здавався

Київ. 8 жовтня. УНІАН. "Одеські кілери" відразу відкрили автоматний вогонь і не збиралися здаватися.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов в ефірі Шустер Live, коментуючи спецоперацію із захоплення "одеських кілерів".

"Якщо ви думаєте, що в наших готелях реєстрація дуже чітка, і що орієнтування доходять дуже швидко до всіх, і що ці люди перевіряють що і як... Він під своїм прізвищем зареєструвався, повідомлення про це до нас не було. Там з цього питання ще будуть розбиратися. Людина могла не знати. Не дивитися телевізор, наприклад", - уточнив міністр.

Могильов заявив, що злочинці одразу після початку спецоперації відкрили вогонь.

"Я ще раз підкреслюю, це в принципі, професійні бандити, професійні кілери, які моментально побачили, що якесь кільце починає стискатися навколо них. У відповідь вони відразу відкрили автоматний вогонь по тих людях, які знаходилися. Про переговори, в принципі, вже мова не могла йти", - зазначив він.

Міністр також заявив, що інформація про те, що найманий вбивця Аслан Дікаєв просив правоохоронців не стріляти в нього, але ті продовжували вогонь, не відповідає дійсності.

"Хтось бачив, що бандит, який втікав, піднімав руки, кричав про порятунок. Хтось. Хто не відомо. Покажіть мені цю людину, нехай він дасть свідчення. Я гарантую, що взвод його буде цілий охороняти, щоб він ще не постраждав", - повідомив Могильов.

"Це хтось вигадав. Інтернет у нас ще не свідок у справі. Якщо дані є, я готовий все це об'єктивно зважити і розібратися", - додав він.

Українська правда