Міністр каже, що у міліції всього два літри бензину на день

Київ. 8 жовтня. УНІАН. Для повного фінансування Міністерства внутрішніх справ необхідно 26 мільярдів гривень.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов в ефірі Шустер Live.

"На автомобіль в середньому в МВС на добу виділяється 2,3 літра бензину. От ви уявіть, як може автозак, який забезпечує роботу суду, слідства міліції, або патрульна машина, або черговий автомобіль на цьому бензині проїхати?", - розповів міністр.

"Вийшло так, що міліція на 40% забезпечена. Це і низька заробітна плата і вкрай низьке забезпечення. Треба десь, щось діставати", - додав він.

"За нашими розрахунками для повного фінансування потрібно 26 мільярдів гривень. Я вже сказав, що бюджет у нас 11. Навіть 11,2 за рахунок надання послуг, хоча міліція послуги не повинна надавати. За логікою, це держорган", - зазначив Могильов.

Він підкреслив, що нинішнє фінансування МВС "трохи менше половини, ніж нам потрібно".

Міністр ще раз уточнив, що "в цьому році треба виділити нам близько 3 мільярдів для прийняття первинних реформ".

Українська правда