У ДТП на Полтавщині загинув міліціонер

Полтава. 10 жовтня. УНІАН. У місті Лубни 8 жовтня під час несення служби загинув 33-річний оперуповноважений відділу карного розшуку Лубенського міськвідділу УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Сидоренко Віталій Іванович.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На правоохоронця скоїв наїзд 23-річний водій мотоциклу ЯВА-350, який рухався по вулиці П. Слинька зустрічною смугою з вимкненими фарами.

Внаслідок ДТП Віталій Сидоренко отримав тілесні ушкодження, не сумісні з життям та помер у кареті швидкої допомоги.

Водій «Яви» отримав тілесні ушкодження та перебуває на лікуванні у Лубенській лікарні. За фактом ДТП порушена кримінальна справа. Триває досудове слідство.