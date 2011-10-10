На цукрозаводі Вінниччини ремонтну бригаду засипало 10 тонн буряків

Вінниця. 10 жовтня. УНІАН. На території цукрового заводу у с. Жданівка Хмільницького району Вінницької області під час ремонтних робіт один робітник загинув і ще троє були госпіталізовані.

Як повідомляє прес-служба управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області, сьогодні о 2.05 під час ремонту бурякової різки обірвався накопичувальний бункер, який був розташований над цією різкою. На ремонтну бригаду висипалось близько 10 тонн буряків і впав бункер.

Постраждало четверо робітників. 47-річний електрозварювальник був повністю засипаний цукровим буряком, і коли його дістали з-під завалу, він був уже мертвий. Двоє інших електрозварювальників та різальник буряка отримали травми.

Потерпілих доставлено у Хмільницьку районну лікарню. Триває розслідування.