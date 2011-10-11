Розпочалося засідання Печерського райсуду у справі Тимошенко

Київ. 11 жовтня. УНІАН. Розпочалося засідання Печерського районного суду Києва з розгляду кримінальної справи екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо газових угод з Росією від 2009 року.

Головуючий у справі суддя Родіон Кірєєв розпочав оголошення свого рішення, яке він ухвалив у нарадчій кімнаті.

Засідання суду відбувається за присутності чотирьох представників державного обвинувачення, а також усіх захисників екс-прем`єра та самої обвинувачуваної Ю.Тимошенко.