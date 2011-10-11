У Криму в ДТП загинуло 5 осіб
09:24, 11 жовтня 2011Кримінал
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Зіткнулися два «Москвичі»
Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. Сьогодні о 4.40 поблизу с. Краснодольне Джанкойського району Криму на автошляху Харків – Сімферополь сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Москвич”.
Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб загинуло та одна постраждала, яку у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до Джанкойської центральної районної лікарні.
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