У Криму в ДТП загинуло 5 осіб

Зіткнулися два «Москвичі»

Сімферополь. 11 жовтня. УНІАН. Сьогодні о 4.40 поблизу с. Краснодольне Джанкойського району Криму на автошляху Харків – Сімферополь сталося зіткнення двох легкових автомобілів „Москвич”. Як повідомляє прес-служба МНС, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 5 осіб загинуло та одна постраждала, яку у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано до Джанкойської центральної районної лікарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter