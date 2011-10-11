За акти на землю чиновник вимагав хабарі

Одеса. 11 жовтня. УНІАН. В Одеській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовця, який вимагав хабарі за акти на землю.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що він вимагав та отримав 300 доларів США хабара від приватного підприємця за прискорення видачі трьох державних актів на земельні ділянки. Задокументовано ще 11 фактів отримання правопорушником хабарів на загальну суму 1,3 тис. доларів США.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України. Правопорушника затримано.