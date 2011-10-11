На Рівненщині затримано педофіла

Рівне. 11 жовтня. УНІАН. У Рівненській області заарештували 21-річного молодика за розбещення восьмирічної дівчинки. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області.

Правоохоронцям про злочин повідомила 27-річна матір дівчинки. «Близько 7 жовтня затриманий, житель Рокитнівського району, перебуваючи в лісовому масиві вчинив із 8-річною дитиною розпусні дії, схиляючи потерпілу до вчинення сексуальних дій, а саме задоволення статевої пристрасті неприроднім способом», – зазначають в СЗГ.

За цим фактом слідчі райвідділу порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Затриманий свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав повністю, за цей вчинок йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Підозрюваний наразі арештований та перебуває в слідчому ізоляторі м. Рівне.