Шахрай отримав 400 тис. грн. від Держфонду підтримки фермерів

Кіровоград. 11 жовтня. УНІАН. У Кіровограді підприємець шахрайським чином отримав 400 тис. грн. фінансової допомоги від Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Про це УНІАН повідомили у Державній податковій службі Кіровоградської області.

Чоловік умовив чотирьох своїх знайомих і родичів у 2010 році оформити на них фермерські господарства, потім від їхнього імені зібрав пакет документів, необхідних для отримання фінансової допомоги. Отримавши майже 400 тис. грн. державних коштів, фермер витратив їх на власні потреби – придбав побутову техніку, відпочив за кордоном.

За даним фактом прокуратурою Кіровоградського району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України (kегалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).