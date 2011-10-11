В обмінних пунктах Дніпропетровська продавали „липові” рублі

Дніпропетровськ. 11 жовтня. УНІАН. Індустріальний районний суд Дніпропетровська до 6 років ув’язнення засудив місцевого мешканця зловмисника, який у 2010 році збув в обмінних пунктах обласного центру понад 2 млн. фальшивих російських рублів. Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

Як зазначається у повідомленні, зловмисник придбав партію високоякісних фальшивих купюр у березні 2010 року на території Російської Федерації і протягом двох наступних місяців збував їх в пунктах обміну валюти Дніпропетровська.

Зловмисника затримали правоохоронці в травні минулого року Під час обшуку в помешканні затриманого була знайдена та вилучена велика партія підробок, які він ще не встиг реалізувати.

Проти зловмисника було порушено кримінальна справа справа за ч.2 ст.199 КК України (Збут підробленої іноземної валюти у великих розмірах).

Вирок суду набув чинності.