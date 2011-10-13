Прес-конференція судді КС Андрія Стрижака

Конституційний Суд України 13 жовтня оприлюднить прийняте 11 жовтня Рішення у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо конституційності окремих положень Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України „Про міліцію“ (справа про строки адміністративного затримання).

Оприлюднення рішення розпочнеться о 10.00. Після цього відбудеться прес-конференція судді-доповідача у справі Андрія СТРИЖАКА.

Акредитація журналістів здійснюється 12 жовтня до 18.00 за телефонами: 238-10-80, 238-11-38 та цілодобово: факсом (287-36-16); електронною поштою (press@ccu.gov.ua).



