В Івано-Франківську орудують шахраї-псевдоподатківці

Івано-Франківськ. 13 жовтня. УНІАН. 12 жовтня, впродовж дня в заклади громадського харчування міста Івано-Франківська надходили телефонні дзвінки від невідомих осіб, які, спілкуючись з персоналом, від імені керівника податкової інспекції міста замовляли столики на обслуговування у вечірній час.



Вони також звертались з проханням переказати кошти на поповнення рахунку мобільного зв'язку.



Також, представляючись працівниками податкової служби, торгові заклади міста відвідують з перевірками невідомі особи без пред‘явлення відповідних на те документів – службових посвідчень, направлень на перевірку з гербовою печаткою, тощо.



Про такі випадки ДПА просить повідомляти на єдиний номер «телефону довіри» органів державної податкової служби України 0-800-501-007.

Firtka. if.ua