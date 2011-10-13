Мельниченка оголосили в розшук

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА підтверджує, що колишнього майора Управління держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА оголошено в розшук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

"Зараз він офіційно перебуває у розшуку, в цілому за постановою слідчого", - сказав В.ПШОНКА.

Генпрокурор нагадав, що суд відновив слідство, розслідує кримінальну справу стосовно М.МЕЛЬНИЧЕНКО СБУ. «Його, дійсно, 23 вересня оголошено в розшук», - сказав В.ПШОНКА.

Він підкреслив, що у М.МЕЛЬНИЧЕНКА була підписка про невиїзд, але зафіксовано два порушення ним підписки про невиїзд. Було ухвалене рішення про доставку до слідчого, але екс-майор не з`явився, сказав генпрокурор.

На уточнююче питання, в якому саме розшуку перебуває М.МЕЛЬНИЧЕНКО, В.ПШОНКА сказав: «Він перебуває у розшуку за постановою слідчого».

«Що таке міжнародний розшук? Що таке Інтерпол - це термінологія для розшуку. І ви знаєте, що він може бути в розшуку по Україні, по країнах СНД, у міжнародному: Але це вже, так би мовити, оперативно-слідчий підхід», - підкреслив генпрокурор, додавши: «Я думаю, що це недовгий термін його розшуку».

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня адвокат М.МЕЛЬНИЧЕНКА Микола НЕДІЛЬКО заявив, що не знає, де знаходиться його підзахисний, тому що зв`язку з ним немає.

"Чи в Україні М.МЕЛЬНИЧЕНКО, чи за її межами, я не знаю – зв`язку з ним немає", - сказав М.НЕДІЛЬКО журналістам.

7 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що не одержували ніякого доручення на розшук М.МЕЛЬНИЧЕНКА.

«Ніякого доручення і орієнтування на цю людину ми не одержували», - сказала начальник Управління зв`язків із громадськістю МВС України Вікторія КУШНІР, зауваживши, що також ніяких документів на розшук М.МЕЛЬНИЧЕНКА українське бюро Інтерполу у своєму розпорядженні не має.

Водночас В.КУШНІР не виключила, що відповідні дії з цього приводу можуть здійснювати співробітники СБУ, оскільки, як їй відомо, «справа МЕЛЬНИЧЕНКА знаходиться у провадженні цієї спецслужби».

