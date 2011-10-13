На Хмельниччині посадовець вимагав хабар за довідку

Хмельницький. 13 жовтня. УНІАН. У Хмельницькій області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили посадовця, яка вимагала хабар. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Жінка-посадовець вимагала 1 тис. грн. хабара від приватного підприємця за надання йому довідки про відсутність заборгованості по податках та зборах.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.368 (одержанні хабара) КК України.

Зловмисницю затримано.