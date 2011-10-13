Батько із сином “кинули” підприємство на 570 тис. грн.

Черкаси. 13 жовтня. УНІАН. У Черкаській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора одного із ТОВ у перевищені службових повноважень.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що директор в 2010 році незаконно уклав зі своїм сином договори безвідсоткової позики, на підставі чого перерахував йому майже 570 тис. грн. вказаного товариства.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.365-1 (перевищення повноважень службовою особою, юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.