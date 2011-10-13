У Харкові пенсіонерку "помилково" катували паяльником

Харків. 13 жовтня. УНІАН. У Харківській області міліція затримали двох 24-річних чоловіків та їх супутниць, які піддали жорстоким тортурам літню жінку.

Повідомляється, план нападу на квартиру пенсіонерки дозрів у затриманих під час спільного розпивання алкоголю. Один з чоловіків розповів, що його мати, що працює в продовольчому кіоску, виявила недостачу. Вона нібито розповіла, що з каси пропала частина виручки, і до цього могла бути причетна змінниця.

П'яний чоловік та його друзі вирішили допомогти повернути "вкрадене" і відновити справедливість (зазначимо, згодом з'ясувалося, що ніякої недостачі не було).

Син нібито ображеної жінки з приятелем, одягнувши міліцейську форму, відправилися вибивати "вкрадене". Потерпіла жителька Харкова сама відкрила двері. Пильність 55-річної жінки приспала уніформа. Ледве двері відчинилися, злочинці повалили господиню на підлогу. Потім один з них нагрів паяльник і притиснув до її обличчя, вимагаючи грошей.

На крики жінки з іншої кімнати вибігла донька постраждалої. Побачивши лжеміліціонерів з розпеченим паяльником, вона кинулася до телефону, щоб викликати справжніх співробітників МВС. Однак бандити перешкодили їй це зробити. Жінці все-ж таки вдалося вирватися з квартири і попросити сусідів викликати допомогу.

Підозрюваних затримали по гарячих слідах. Міліціонери вилучили у них речові докази. Зараз затримані перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Порушено кримінальну справу за статтею "Розбій з проникненням у житло". Злочинцям загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

ТСН