За хабар затримано двох посадовців Дніпропетровського облавтодору

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Під час одержання 270 тис. грн. хабара міліція затримала двох посадовців Державної служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, начальник одного з відділів та технік облавтодору отримали вказану суму від підприємця за прискорення оформлення технічної документації для отримання дозволу на розташування 15 рекламних щитів біля автомобільних доріг Дніпропетровщини.

За цим фактом прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.