У МВС триває перевірка місць зберігання зброї
За підсумками проведуть брифінг
Київ. 14 жовтня. УНІАН. Правоохоронці проводять перевірку місць зберігання зброї. Про її результати представники керівництва відомства повідомлять на брифінгу, що відбудеться найближчим часом.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
За результатами подій, які сталися у Комінтернівському райвідділі внутрішніх справ міста Харкова, де були виявлені факти зникнення табельної вогнепальної зброї, Міністром внутрішніх справ України Анатолієм Могильовим було дано доручення перевірити наявність зброї у територіальних органах та навчальних закладах системи МВС.
Подібні цільові перевірки та масштабні інвентаризації не проводилися упродовж останніх 10 років. Перевіркою буде охоплено 32 місця зберігання зброї, в тому числі – УМВС областей, навчальні заклади та склади озброєння.
12 жовтня під час перевірки складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ було виявлено недостачу зброї, в тому числі пістолетів, гвинтівок, автоматичної зброї, а також зразків навчальної зброї.
Наказом Міністра внутрішніх справ України створена група для перевірки обставин надзвичайної події у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Очолив групу заступник Міністра Дмитро Ворона, до її складу увійшли фахівці кількох служб МВС: Департаменту внутрішньої безпеки, матеріального забезпечення, кадрового забезпечення, Головного управління внутрішніх військ МВС, Головного штабу МВС.
Група терміново відбула у відрядження до навчального закладу для проведення службової перевірки. За результатами її роботи буде прийняте рішення в рамках чинного законодавства.
20 жовтня в Міністерстві внутрішніх справ України відбудеться брифінг з цього питання.