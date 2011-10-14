Сільський голова побив 13-річну дівчинку

Львів. 14 жовтня. УНІАН. У Львівській області порушено кримінальну справу проти сільського голови однієї з сільських рад Сокальського району, який побив 13-річну дівчинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 КК України (спричинення легких тілесних ушкоджень).

Як з'ясовано дослідчою перевіркою, 13 вересня 2011 року згаданий сільський голова, перебуваючи на спортивному майданчику загальноосвітньої школи, де тривав урок фізкультури з учнями 8-го класу даної школи, на ґрунті особистих неприязних відносин, умисно наніс удари рукою неповнолітній Ірині, 1998 року народження, спричинивши їй легкі тілесні ушкодження.

На даний час, вказана кримінальна справа направлена прокурору Сокальського району для організації проведення досудового слідства.