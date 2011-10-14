Студентка викинула в сміттєпровід недоношену дитину

Донецьк. 14 жовтня. УНІАН. У сміттєпроводі одного з гуртожитків училища Краматорська на Донеччині був знайдений труп дитини. Про це в міліцію повідомила адміністрація навчального закладу.

Як стало відомо, 18-річна дівчинка, яка підозрюється у вбивстві малюка, проживає в одному з сіл Слов'янського району Донецької області. Дівчина приховувала своє цікаве положення, тому про те, що вона скоро стане мамою, в училищі ніхто не знав.

За словами знайомих дівчини, вона перебувала на 6-му місяці вагітності, коли у неї почалися передчасні пологи. Після того, що сталося горе-матір ніхто не бачив у стінах училища та гуртожитку. Міліція коментувати ситуацію поки відмовляється.

Нагадаємо, нещодавно біля центрального ринку у Тернополі безпритульна знайшла мертве немовля в одному з контейнерів зі сміттям.

ТСН