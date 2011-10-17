Службовці ТОВ привласнили близько 170 тис. грн. з бюджету

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. У Криму викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які у 2010 році надали до Міністерства житлово-комунального господарства автономії акти виконаних робіт з капітального ремонту крівель трьох багатоквартирних житлових будинків, обсяг та вартість яких були завищені, і привласнили близько 170 тис. грн. бюджетних коштів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, прокуратурою порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення).