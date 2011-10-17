На Сумщині знайшли муміфіковане тіло депутата

Суми. 17 жовтня. УНІАН. У Сумській області знайшли тіло депутата райради Ігоря Гирмана, який пропав безвісти майже півроку тому.

48-річний Ігор Гирман пішов з дому 30 квітня поточного року і більше не повернувся. Вдалося лише встановити, що зниклий, який обіймав посаду головлікаря Степановський дільничної лікарні, зник разом з мисливським спорядженням і рушницею.

Міліція оголосила зниклого законодавця в розшук, але всі заходи виявилися марними. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею "вбивство".

Тіло депутата знаходилося в лісосмузі біля села Степанівки Сумського району, всього в 600 метрах від залізничного переїзду. За цей час воно муміфікувалося, повідомили в МВС України.

Упізнати його вдалося за зареєстрованим на ім'я головлікаря рушниці, яке небіжчик тримав на колінах, сидячи під деревом. Тіло знаходилось там п'ять місяців і було практично муміфіковане.

Проведені експертизи підтвердили, що знайдений труп дійсно є останками Ігоря Гирмана. Також вдалося встановити, що причиною його смерті було не вбивство і навіть не нещасний випадок: чоловік помер від серцево-судинного нападу.

ТСН