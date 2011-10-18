У трьох областях України група злочинців збувала фальшиві євро

Київ. 18 жовтня. УНІАН. У Рівненській області ліквідовано злочинну групу, яка займалася збутом фальшивих євро на території Київської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, членів групи було затримано під час придбання в них партії підроблених євро у сумі 20 тисяч у співвідношенні 2:1 (за 100 фальшивих необхідно було сплатити 50 справжніх або у гривневому еквіваленті за діючим курсом).

У ході проведення санкціонованих обшуків у зловмисників було вилучено ще 2 тисячі 600 підроблених євро, фальшиву 100-доларову купюру, 2 одиниці гладкоствольної мисливської зброї, оргтехніку та наркотичну сировину.

Слідчим Управлінням УМВС України в Рівненській області порушено кримінальну справу за ч. 2 і 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідство триває.