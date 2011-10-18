У Києві ліквідовано незаконний канал міжнародного телезв’язку

Київ. 18 жовтня. УНІАН. У Києві співробітники Служби безпеки України викрили групу осіб, яка незаконно надавала послуги міжнародного зв’язку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в м. Києві, нелегальний канал транзиту телефонного трафіка створили двоє жителів Києва (35 і 37 років). Кияни з вищою технічною освітою використовували програмно-технічне обладнання сервера однієї із приватних телекомунікаційних компаній для перенаправлення міжнародного трафіка з Інтернету в мережу оператора електрозв’язку загального користування.

Зловмисники надавали незаконні послуги міжнародного зв’язку з кількома континентами. У результаті несанкціонованого втручання в роботу мереж електрозв’язку вітчизняній телекомунікаційній компанії завдано збитків в особливо великих розмірах.

Слідчі УСБУ у м. Києві порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації) Кримінального кодексу України.