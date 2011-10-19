Ющенко подав до суду на Москаля

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Екс-президент Віктор Ющенко звернувся до Київського райсуду міста Сімферополя із позовною заявою проти Геннадія Москаля.

Як повідомляється, наразі суд ще не визначився щодо відкриття провадження у справі про захист честі, гідності та відшкодування завданої моральної шкоди.

Народний депутат Геннадій Москаль зареєстрований саме у Сімферополі. Ціна позову проти нього — одна гривня.

"Розповсюджена відповідачем інформація ганьбить мою честь, гідність i ділову репутацію, є недостовірною та не відповідає дійсності, зокрема з наступних підстав:

У вересні я перебував у США з візитом на запрошення Інституту політики сенатора Доула при Канзаському університеті, де взяв участь у цьогорічних осінніх зустрічах Інституту Доула на тему: "Двадцять років після розпаду Радянського Союзу", — зазначає у позові Віктор Ющенко.

"Відповідач не навів жодних доказів, якими б заявлена ним інформація підтверджувалася", - наголосив він.

Як вважає Ющенко, негативні наслідки, спричинені йому діями відповідача, збільшуються, зважаючи на те, що сам позивач "є публічною людиною, відомим в Україні та світі політиком" i головою партії "Наша Україна".

Віктор Ющенко просить суд "визнати недостовірною, такою, що не відповідає дійсності, порушує його права та свободи, ганьбить його честь, гідність та ділову репутацію інформацію, розповсюджену 20 вересня 2011 року народним депутатом Москалем Геннадієм Геннадійовичем".

А інформацію про те, що Ющенко нібито подав документи для отримання дозволу на проживання у США, позивач просить суд узагалі визнати наклепом.

Позивач просить суд зобов’язати нардепа Москаля спростувати цю інформацію "у спосіб, найбільш близький до способу її поширення, шляхом розміщення на зазначеному персональному сайті депутата та поширення через iнтернет–видання, друковані ЗМІ та телеканали офіційного вибачення відповідача" перед Віктором Ющенком.

Нагадаємо, що місяць тому Москаль на персональному сайті народного депутата розмістив інформацію про те, що попередній президент нібито подав документи для отримання дозволу на проживання у США, щоб у подальшому отримати громадянство цієї країни.

Пізніше Москаль заявив, що родина Віктора Ющенка купила віллу на околицях Чикаго, а сам екс-президент отримав грін-карту, яка дає дозвіл на проживання в США.

ТСН