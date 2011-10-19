У Львові побили експерта MTC

Львів. 19 жовтня. УНІАН. 18 жовтня експерта зі з зовнішніх зв'язків MTC Володимира Хіцяка побили у Львові. Про це Володимир пише у своїй сторінці на Facebook.

За словами чоловіка, він переходив дорогу навпроти Стрийського базару на зелене світло. “На те ж зелене світло на пішохідну смугу, майже впритул до мене, виїхав чорний Лексус з номерами СА 7725 АА. Я поглянув на водія і покрутив пальцем біля скроні. Навіть не очікував, що це так образить пацанів. Дитя гір зупинило машину, з неї вискочило інше чорномазе чмо і несподівано вдарило мене в щелепу. Написав заяву в міліцію й пройшов судмедекспертизу. Болить голова й щелепа”, - пише він.

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