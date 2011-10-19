Голова сільради “заробила” на ремонті дороги майже 300 тис. грн.

Черкаси. 19 жовтня. УНІАН. На Черкащині працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову однієї сільрад Чигиринського району, яка привласнила бюджетні кошти.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що жінка в серпні цього року підписала фіктивні акти виконаних робіт ТОВ з капітального ремонту дорожнього покриття (роботи фактично не проводилися).

У результаті цього з державного бюджету незаконно отримала понад 289 тис. грн., які привласнила. Прокуратура Черкаської області порушила кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем й службове підроблення) КК України.