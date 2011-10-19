Міліція затримала зловмисника, який утік з-під варти

Кіровоград. 19 жовтня. УНІАН. На Кіровоградщині працівники карного розшуку затримали 23-річного раніше судимого жителя Олександрійського району, який утік з-під варти.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

До проведення оперативно-пошукових заходів було залучено бійців спецпідрозділу «Беркут» та спеціалістів-кінологів. Протягом кількох годин вони встановили місце перебування чоловіка. Утікач переховувався в одному з населених пунктів району. Побачивши працівників міліції, він намагався втекти через зарослі очерету місцевої річки, але за допомогою службової собаки оперативники затримали підозрюваного.

На даний час чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання при Олександрійському міськвідділі міліції. Його підозрюють у скоєнні низки крадіжок, пограбувань та угоні автомобіля.

За фактами скоєних злочинів порушено кримінальні справи. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.