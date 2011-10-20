У Херсоні працівник ювелірного магазина вкрав з нього 200 виробів

Херсон. 20 жовтня. УНІАН. У Херсоні працівник ювелірного магазина вкрав з нього ювелірних виробів на 340 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків УМВС у Херсонській області, директор ювелірного магазина, розташованого у центрі міста, заявила у міліцію про крадіжку понад 200 ювелірних виробів.

На місці події оперативники виявили розбите вікно, розпиляні грати і зламаний сейф. Проте під час огляду було встановлено, що вікно розбили зсередини. Також викликав підозру той факт, що під час злому не спрацювала встановлена в магазині сигналізація.

У результаті розслідування було затримано 40-річного працівника магазина, який, зокрема, закривав магазин і ставив його під сигналізацію.

При проведенні обшуку в його гаражі оперативники знайшли вкрадені вироби. Чоловік зізнався у здійсненні злочину.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).