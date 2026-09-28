РФ оголосила винагороду у $20 млн за інформацію про місцезнаходження Мадяра, - WSJ

Російські суди заочно визнали Роберта Бровді винним у тероризмі, пов’язаному з військовими операціями України, і засудили до десятиліть ув’язнення.

Росія через пострадянські кримінальні мережі нібито оголосила винагороду в розмірі $20 млн за інформацію про місцезнаходження командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним Мадяр, повідомила авторка матеріалу Джилліан Кей Мелчіор в статті The Wall Street Journal.

Журналістка побувала на секретному командному пункті українських операторів дронів й описала їхню роботу та зустріч із Робертом Бровді.

Згідно з повідомленням Сил безпілотних систем, Кремль через пострадянські злочинні угруповання оголосив винагороду в розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію про місцеперебування майора Бровді.

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Більше того, російські суди заочно визнали його винним у тероризмі, пов’язаному з військовими операціями України, і засудили до десятиліть ув’язнення.

Через високу загрозу російського стеження журналістці довелося пройти суворі заходи конспірації, щоб потрапити до секретного командного пункту на південному сході України.

"Мені довелося вимкнути функції визначення місцезнаходження на телефоні та перевести його в режим польоту. Потім телефон поклали у сумку Фарадея, яка блокує сигнали Wi-Fi, стільникового зв’язку, Bluetooth та GPS. Команда майора Бровді відвезла мене до місць зустрічі в автомобілі з затемненими вікнами, щоб ніхто не зміг розгледіти маршрут до таємних локацій десь на південному сході України", - йдеться в статті.

Авторка статті розповіла, що з початку повномасштабної війни росіяни вбили 79 чоловіків і жінок із підрозділу "Птахи Мадяра", і їхні імена викарбувані на стіні біля входу до командного центру.

"Пройшовши цим похмурим коридором, ви потрапляєте в комплекс, що нагадує щось середнє між центром управління польотами НАСА та космополітичною художньою галереєю: стіни прикрашені творами з приватної колекції майора Бровді, зокрема картинами українських художників Анатолія Криволапа та Марії Примаченко", - додала Мелчіор.

Вона зауважила, що Бровді очолює Сили безпілотних систем із червня 2025 року. Це формування становить близько 2,5% українських Збройних сил, але, за оцінкою, наведеною у матеріалі, відповідає приблизно за третину втрат російських військ за попередній рік.

Бровді пояснює підхід українських військових насамперед швидкістю ухвалення рішень, використанням даних та ефективним застосуванням ресурсів.

"Війна – це про математику, правильне планування, правильне використання сил і витрачання якомога меншого бюджету", – зазначив керівник Сил безпілотних систем.

Мадяр наголосив на необхідності створення цілісної системи, а не зосередження лише на окремих моделях дронів.

"Завдання полягає в тому, щоб побудувати екосистему", – вважає він.

Авторка статті описала використання української системи управління бойовими діями Delta. За її словами, платформа об'єднує дані з дронів, сенсорів та інших засобів у єдиному інформаційному просторі.

Колишній міністр армії США Ден Дрісколл у травні 2026 року розповідав американським законодавцям, що Delta інтегрує дрони, сенсори та вогневі засоби в одну мережу. Водночас він критикував роз'єднаність американських програмних систем, назвавши їх "розділеними, ізольованими та неефективними проти сучасних загроз".

За допомогою цієї системи оператори можуть позначати на карті помічені цілі, після чого інформація стає доступною іншим військовим, які перебувають поблизу.

Після кожної операції також формується цифровий звіт із даними про місце, час, умови, ціль, використаний дрон чи інший засіб та результат удару.

Бровді підкреслив, що ці дані є одним із ключових ресурсів сучасної війни.

Успіхи Сил безпілотних систем: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Мадяра, військово-морська база Новоросійськ вночі проти 9 вересня комплексним ударом Сил оборони за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, у тому числі ракетоносії. Зокрема, військові знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2" та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику. Президент України Володимир Зеленський уточнив, що у Новоросійську в Краснодарському регіоні уражено військово-морську базу. Зокрема, термінал, задіяний у відвантаженні нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії крилатих ракет "Калібр".

Також ми писали, що Бровді повідомляв, що в ніч на 24 серпня було результативно відпрацьовано 66 ворожих цілей, серед яких МіГ-29. Крім того, йдеться про чотири комплекси радіолокаційних станцій: дві одиниці "Каста-22", "Небо-СВ" (усі - в Ростовській обл.) та "СТ-68" (Роздольне, Крим). Мадяр також заявив, що горіли 11 тимчасових пунктів дислокації ворога на тимчасово окупованій територій Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також "реалізована сесія вальпургієвої ночі на хробачій трасі "Новоросія".

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