Вчені простежили за групою левів і спростували популярний міф

Протистояння левів і гієн є настільки відомим, що навіть увійшло в популярну культуру.

Вчені з’ясували, що поширене уявлення про взаємодію левів і гієн може бути помилковим. Нове дослідження показало, що гієни не так вже й часто прагнуть відбирати здобич у левів, пише Science Focus.

Дослідники встановили GPS-нашийники на 17 левів і 14 гієн у Намібії та Ботсвані. Пристрої передавали координати кожні п’ять хвилин удень і кожні 30 хвилин уночі. Завдяки цьому науковці змогли простежити переміщення тварин на території площею близько 17,5 тис. квадратних кілометрів.

За словами авторки дослідження Ненсі Баркер з Університету Квазулу-Натал, інтерес до цієї теми виник під час роботи над дослідженням бурих гієн, коли вона припустила, що взаємини між двома видами значно складніші, ніж здається.

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Аналіз тисяч взаємодій показав, що самці левів регулярно прямували до гієн, після чого ті відступали, іноді долаючи кілька кілометрів. Самки левів поводилися менш однозначно.

Водночас дослідниця наголошує, що традиційне уявлення про гієн як тварин, які користуються здобиччю левів, не є повністю безпідставним. "Гієни справді користуються лев’ячою здобиччю – ця репутація заслужена, і ми спостерігали, як гієни успішно відбирали їжу у левиць в обох наших дослідницьких системах", – пояснює Баркер.

Однак, як зазначає авторка, наближення до туші не означає, що гієна почувається поруч із левом у безпеці. Дослідження не встановлювало точної причини, чому леви самі наближалися до своїх конкурентів. Баркер припускає, що вони могли проявляти цікавість, намагатися продемонструвати домінування або стежити за гієнами, які могли привести їх до місця потенційної здобичі.

За словами дослідниці, результати також показують, наскільки багато ще може залишатися невідомим навіть про добре вивчених хижаків. "Якщо щось настільки фундаментальне залишалося непоміченим у найвідоміших видів, уявіть, чого ми досі не знаємо про хижаків, яких переслідують і вилучають із ландшафтів по всьому світу", – каже вона.

Баркер також попереджає, що зникнення хижаків може призвести до безповоротної втрати ще не вивчених моделей поведінки та взаємозв’язків між видами.

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