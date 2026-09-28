Країни ЄС закликали скоротити споживання газу та електроенергії, - Politico

За даними видання, рівень запасів газу в Європі наразі перебуває на історично низькому рівні, оскільки війна в Ірані порушує глобальні потоки газу.

Європейська комісія закликала столиці країн-членів скоротити попит на газ та електроенергію з метою стримування цін на тлі глобальної енергетичної кризи, повідомляє Politico.

"У контексті обмеженої світової пропозиції та високої волатильності цін скорочення попиту може стати ефективним інструментом стримування цін", – написав комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Дан Йоргенсен у листі до міністрів країн ЄС від 25 вересня, з яким ознайомилося видання.

Зокрема, в листі Йоргенсен закликає міністрів вжити заходів для скорочення попиту на газ та електроенергію "настільки довго, наскільки це буде необхідно".

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Він стверджує, що, хоча ситуація є "складною", "наразі немає безпосередніх ризиків для безпеки постачання".

За даними видання, рівень запасів газу в Європі наразі перебуває на історично низькому рівні, оскільки війна в Ірані порушує глобальні потоки газу, що може призвести до дорогої зими на континенті.

Зазначається, що на цю мить рівень запасів становить 68% від місткості, що значно нижче за показник у 71%, зафіксований у той самий період 2021 року – безпосередньо перед початком історичної енергетичної кризи, спричиненої пандемією Covid-19 та початком війни в Україні.

Видання поділилося, що ЄС встановив базову ціль – заповнити газосховища на 90% до початку листопада, але в березні було надано певну гнучкість у цьому питанні, що дозволило країнам цього року ставити за мету заповнення на 80%, аби уникнути панічних закупівель та знизити витрати.

В листі Йоргенсена наголошується, що заходи, вжиті країнами ЄС для регулювання цін, мають бути "цілеспрямованими" та "тимчасовими", щоб уникнути різкого зростання попиту.

Ситуація зі світлом та газом в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що енергетичний експерт Юрій Корольчук не виключив, що Україна може зіткнутися з нестачею газу цієї зими. Це можливо, якщо через російські удари скоротиться видобуток, а споживання буде вищим, ніж минулої зими. Корольчук навів дані, що Україна планує накопичити 16 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах, однак сам по собі цей обсяг не вирішує проблему можливого дефіциту. Експерт пояснив, що минулої зими споживання газу було значно нижчим через російські обстріли енергетичної інфраструктури. Частина ТЕЦ не працювала, а через відключення електроенергії населення не могло повноцінно використовувати газові котли.

Також ми писали, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) посилила захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання. В НКРЕКП пояснили, що відтепер побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення та подальше підключення, якщо на момент оформлення попередження його заборгованість за електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Примітно, що ця сума становить 1664 грн у 2026 році. У такому разі витрати на відключення та відновлення електропостачання покладаються на оператора системи.

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