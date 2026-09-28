В Латвії заборонили володіти зброєю громадянам, які також мають громадянство РФ та Білорусі

Обіг зброї для цієї категорії громадян дозволений лише до 1 грудня 2026 року.

У Латвії ухвалили зміни до закону про обіг зброї, заобронивши отримання зброї особам з подвійним громадянством, повідомляє Delfi.

Видання пояснило, що громадяни Латвії, які також мають громадянство Росії чи Білорусі, не зможуть придбати, зберігати чи носити при собі вогнепальну чи пневматичну зброю.

Зазначається, що обіг зброї для цієї категорії громадян дозволений лише до 1 грудня 2026 року.

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Також Сейм ухвалив поправки стосовно 21-річних осіб, які є членами спортивних організацій, пов'язаних зі стрілецьким спортом. Таким особам, які мають другий спортивний розряд, надається право володіти не більше 15 одиницями вогнепальної або пневматичної зброї.

При цьому, закон класифікує сигнальну та газову зброю, яку потенційно можна переробити для стрільби кулями, як вогнепальну.

Латвія та Росія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами прем'єр-міністра Андріса Кулбергса, уряд Латвії планує ввести мито в розмірі 300% на зерно, що надходить із Росії та Білорусі. Офіційні особи Латвії та сусідньої Литви заявили, що розглядають можливість припинення перевезень російського зерна через свої порти після того, як Москва посилила транзитні перевезення у відповідь на атаки України на її балтійські порти. Як зазначають аналітики та трейдери, російські експортери транспортують зерно через Латвію, країну-члена ЄС та НАТО, на інші ринки.

Також ми писали, що Латвія посилила заходи безпеки навколо гідроелектростанції, розташованої вище за течією від столиці Риги, та на величезному підземному газосховищі у зв’язку з розвідувальними даними, що свідчать про загрозу з боку РФ. Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс закликав до якнайшвидшої інтеграції в систему оборони НАТО системи протидії безпілотникам, що розробляється в Латвії за сприяння України. Кулбергс додав, що оскільки Росія зазнає невдач у війні з Україною, а її керівництво прагне "швидкої перемоги", тому потенційна гібридна загроза стала більшою, ніж раніше.

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