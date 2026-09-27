Корецький повідомив, скільки коштуватиме Україні війна в 2026 році

Прем'єр-міністр України наголосив, що йдеться про ракети для "Петріотів", пускові установки, літаки - усе, що передається безпосередньо у вигляді матеріальних активів, а не коштів.

Україна на засіданні "Рамштайн" в лютому цього року задекларувала обсяг потреб для ведення війни в розмірі 155 мільярдів доларів, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Пояснюю: у лютому відбувся "Рамштайн" - фундаментальна зустріч, яка визначає та формує рамки очікувань від війни й фінансових потреб на цілий рік. У лютому 2026 року відбувся "Рамштайн". І Україна задекларувала там обсяг потреб для ведення війни - 155 мільярдів доларів", - пояснив очільник Кабміну.

Корецький зазначив, що саме стільки коштує для України війна з урахуванням бюджетних та позабюджетних потреб - прямої військово-матеріально-технічної допомоги від партнерів.

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Прем'єр-міністр України наголосив, що йдеться про ракети для "Петріотів", пускові установки, літаки - усе, що передається безпосередньо у вигляді матеріальних активів, а не коштів. За його словами, все це загалом оцінюється у 155 мільярдів доларів.

Він пояснив журналістам, як з'явилася "велика діра" в оборонному бюджеті України на суму в 27 мільярдів доларів.

"Друге: коли ми формували пакет документів під назвою "Фінансова стратегія", необхідний для отримання Ukraine Support Loan - кредиту від європейських партнерів у розмірі 90 мільярдів євро, розділених на дві частини на два роки (2026-2027 роки - ред.), - у цій стратегії ми повторили, що, за нашими очікуваннями, війна коштує 155 мільярдів доларів. Так от, 27 мільярдів доларів входять до цих 155 мільярдів", - пояснив Корецький.

Фінансова допомога Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Європейський Союз закликає міжнародних партнерів прискорити надання фінансової допомоги Україні через дефіцит в бюджеті та на тлі напруженої ситуації на фронті. Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс пояснив, що коли ЄС пропонував кредит на підтримку України, ідея полягала в тому, що він мав би покрити приблизно дві третини потреб України у фінансуванні, а одну третину мали б забезпечити інші міжнародні партнери. На цьому тлі ЄС закликає інші країни, зокрема Велику Британію та Японію, надати фінансову підтримку. Міжнародний валютний фонд разом із Європейською комісією оцінюють, наскільки значним буде дефіцит бюджету України на наступний рік.

Також ми писали, що Верховна представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що держави-члени Євросоюзу погодили умови виділення коштів обсягом 6,6 млрд євро через "Європейський фонд миру" для України. Каллас зазначила, що це "гарні новини для України і погані новини для Росії". За її словами, 900 мільйонів євро будуть спрямовані на потреби Місії ЄС з військової допомоги Україні, а ще 1 мільярд євро буде використано на фінансування нових спільних закупівель обладнання. Примітно, що 4,7 млрд євро піде на відшкодування державам-членам. Проте деякі з них заявили, що спрямують свою частку для України.

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