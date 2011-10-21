У Києві підпалили джип

Київ. 21 жовтня. УНІАН. У Києві невідомі підпалили автомобіль "Міцубіши Паджеро", який належить в.о. керівника Дніпровської районної організації партії "Батьківщина".

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, інцидент стався позавчора увечері біля офісу організації.

За даними правоохоронців, внаслідок пожежі вогнем пошкоджено лакофарбове покриття лівої частини автомобіля і колесо.

Як зазначили у столичному главку міліції, за висновками експертів НДКЦ МВС України, причиною виникнення загоряння стало «нанесення сторонньої легкозаймистої речовини».

"Відразу встановити осіб, які це зробили не вдалося. За фактом підпалу проводиться дослідча перевірка", - зазначають в міліції.