Миротворцям в Україні дозволять відкривати вогонь у відповідь на атаки РФ, – The Guardian

Європейські військові зможуть відповідати на атаки росіян, не використовуватимуть Starlink і діятимуть за межами НАТО.

Британські військові та їхні європейські союзники зможуть застосовувати зброю для самооборони, якщо зазнають нападу з боку російських сил після можливого розгортання миротворчої місії в Україні. Водночас майбутній контингент не залежатиме від американських військових технологій, зокрема супутникової системи Starlink. Про це повідомляє The Guardian.

За словами західних чиновників, англо-французькі стабілізаційні сили діятимуть виключно в оборонному режимі, однак матимуть право захищатися від будь-якої агресії. Зокрема, правила ведення бойових дій дозволятимуть їм відповідати на атаки російських безпілотників.

"Очевидно, що ми захистимо наші сили від будь-якої агресії", – заявив чиновник, знайомий із планами можливої місії.

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Він також наголосив, що багатонаціональні сили не залежатимуть від американських систем. Це стосується і супутникового зв'язку Starlink, який належить компанії Ілона Маска.

11 країн відпрацюють можливе розгортання військ в Україні

Плани щодо майбутньої місії стали причиною проведення військових навчань "Коаліція", які Велика Британія та Франція організують наприкінці листопада в Польщі. У них візьмуть участь представники 11 країн, які відпрацьовуватимуть сценарій швидкого розгортання європейських військ в Україні після завершення війни.

Загалом до навчань залучать 2800 військовослужбовців, моряків та авіаторів. Франція направить 1500 військових зі своєї 1-ї дивізії, а Велика Британія – 300 представників 7-ї легкої механізованої бригади.

Окрім Великої Британії та Франції, до навчань долучаться Польща, Німеччина, Бельгія, Естонія, Литва, Нідерланди, Іспанія, Швеція та Туреччина.

Командувач сил генерал-лейтенант Том Бейтман заявив, що Велика Британія, Франція та інші європейські держави прагнуть надати Україні "надійні та обов'язкові гарантії безпеки після припинення бойових дій".

За його словами, навчання мають продемонструвати військову готовність країн-учасниць, їхні можливості швидкого розгортання та здатність ефективно діяти. Плани такої операції розробляли понад рік.

Європейський контингент не буде частиною НАТО та не розраховуватиме на допомогу США

Британський генерал окремо підкреслив, що майбутні сили не будуть натовськими. Очікується, що в разі розгортання в Україні вони діятимуть поза межами Північноатлантичного альянсу та матимуть незначну підтримку США або взагалі обходитися без неї.

Один із чиновників, відповідаючи на запитання про використання Starlink для забезпечення зв'язку між військовими, сказав:

"Ми не залежимо від американських систем".

Такий підхід пов'язаний із побоюваннями щодо надійності американської підтримки союзників. Минулого місяця США приблизно на 10 днів обмежили використання Україною військової версії Starlink – Starshield. Це вплинуло на виконання завдань безпілотниками середньої дальності.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що не відправлятиме американські війська для миротворчої місії в Україні навіть у разі досягнення домовленості про тривале припинення вогню.

Миротворці можуть розміститися подалі від фронту

За словами Бейтмана, одним із головних завдань багатонаціонального контингенту стане допомога у відновленні та зміцненні Збройних сил України після війни. При цьому західних військових планують розміщувати на відстані від лінії фронту.

Однак навіть за таких умов можливі збройні інциденти за участю російських сил. З огляду на історію атак низької інтенсивності під час припинення вогню в Україні у 2014–2022 роках, західні чиновники не виключають ризику нового загострення.

Право військових на самооборону може створити додаткові питання щодо реакції Москви на можливі зіткнення з європейськими підрозділами.

Європейські винищувачі патрулюватимуть небо, а Туреччина очолить розмінування Чорного моря

Серед інших завдань, які розглядають у межах майбутніх гарантій безпеки, – допомога у відновленні роботи українських комерційних аеропортів. Очікується, що для цього винищувачі здійснюватимуть повітряне патрулювання.

Також розробляють плани з розмінування Чорного моря, щоб відновити його використання для експорту зерна та іншої морської торгівлі. Очолити цю операцію має Туреччина.

Водночас перспективи розгортання миротворців залишаються гіпотетичними. Новий раунд мирних ініціатив цієї осені не приніс суттєвого прогресу, хоча пізніше цього місяця планують провести тристоронні переговори за посередництва США.

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