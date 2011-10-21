МВС: Розкраданню зброї потурало колишнє керівництво міністерства

Київ. 21 жовтня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що розкрадання міліцією зброї в Харкові та Львові стало можливим через потурання колишнього керівництва міністерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це 20 жовтня на брифінгу в Києві заявив начальник Департаменту внутрішньої безпеки МВС України Олександр МЕЧЕТНОЙ.

«За останні роки МВС керували люди, які не зовсім розуміли, що таке МВС. Тому з`явилося деяке розслаблення особового складу. Робота МВС, мабуть, була побудована так, що дала можливість потуранню», - сказав начальник департаменту. На уточнююче питання журналістів, за якого саме міністра робота ВВС не була налагоджена належним чином, він сказав: «Попереднім міністром був ЛУЦЕНКО, я думаю, що так».

Продовжуючи тему зникнення великої кількості зброї, зокрема, у Львівському державному університеті внутрішніх справ, О.МЕЧЕТНОЙ відзначив, що недостача була виявлена в результаті перевірки, проведеної на доручення глави МВС після виявлення пропажі пістолетів в одному з відділів міліції в Харківській області. В результаті проведеного службового розслідування встановлено, що впродовж 2008-2011 років начальник складу озброєння університету виносив зброю з метою подальшого продажу, зокрема, викрадену зброю він передавав жителю Львова, колекціонеру військової амуніції, який частину зброї залишив у себе, а частину, у свою чергу, перепродав.

За словами О.МЕЧЕТНОГО, в результаті розкрадання арсенал університету зменшився на 130 одиниць зброї, з яких 106 – бойова, 9 – навчальна, також пропало 15 ракетниць.

Як відзначив О.МЕЧЕТНОЙ, частину осіб, яким було продано зброю, встановлено в кількох містах України, у них вилучено 30 одиниць бойової зброї, крім того, 57 одиниць інших видів озброєння, а також 71 гранату, 2 міни, більш як 100 штук мисливської зброї.

Як встановила перевірка і слідство, матеріально відповідальна особа, виносячи зброю зі складу, продавала пістолети по 300-400 дол. за штуку, автоматичну зброю – по 600-800 дол.

Як відзначив О.МЕЧЕТНОЙ, серед знайденого і поверненого озброєння два кулемети, 11 автоматів, 2 гвинтівки, решта – пістолети.

Водночас, начальник департаменту відзначив, що в рамках порушеної кримінальної справи фігурує 12 чоловік, чотирьом із яких обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Серед фігурантів кримінальної справи - проректор університету з економічних питань, який звинувачується у зловживанні службовим становищем, а також старший інспектор з озброєння, який за своєю посадою мав здійснювати контроль зброї, що зберігається в навчальному закладі, проводити інвентаризації.

Також О.МЕЧЕТНОЙ запевнив, що після закінчення розслідування справи буде дана оцінка діям інших керівників міліції.

Разом з тим О.МЕЧЕТНОЙ не виключив, що МВС ініціюватиме перевірки осіб, які колекціонують зброю.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня під час перевірки складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ була виявлена недостача зброї, зокрема пістолетів, гвинтівок, автоматичної зброї, а також зразків навчальної зброї.

Наказом міністра внутрішніх справ України створена група для перевірки обставин надзвичайної події, яку очолив заступник міністра Дмитро ВОРОНА.

16 вересня в Харкові під час спецоперації було затримано двох працівників Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися продати п`ять пістолетів. Зброю вилучено, причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою. Прокуратура порушила кримінальну справу, триває слідство.