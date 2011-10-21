На Донеччині «Таврія» наїхала на пасажирів міжміського автобуса

23:30, 21 жовтня 2011
Кримінал
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Постраждало 12 осіб

Донецька область. 21 жовтня. УНІАН. 12-теро людей постраждали внаслідок ДТП у Горлівці на Донеччині. Легковик "Таврія" наїхав на пасажирів, що виходили з міжміського автобуса на зупинці.

Усіх постраждалих шпиталізували до лікарень Горлівки та Артемівська. Двоє з них у тяжкому стані. Правоохоронці інциденту не коментують.

5 канал

 

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