На Донеччині «Таврія» наїхала на пасажирів міжміського автобуса
23:30, 21 жовтня 2011Кримінал
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Постраждало 12 осіб
Донецька область. 21 жовтня. УНІАН. 12-теро людей постраждали внаслідок ДТП у Горлівці на Донеччині. Легковик "Таврія" наїхав на пасажирів, що виходили з міжміського автобуса на зупинці.
Усіх постраждалих шпиталізували до лікарень Горлівки та Артемівська. Двоє з них у тяжкому стані. Правоохоронці інциденту не коментують.
5 канал
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