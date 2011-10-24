У Луганській області на хабарі затримано землевпорядника

Луганськ. 24 жовтня. УНІАН. У Луганській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили землевпорядника однієї з селищних рад Свердловського району.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що жінка вимагала та отримала $200 хабара від місцевого жителя за сприяння йому у виділенні земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва житлового будинку.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.