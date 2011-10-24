У Луганській області на хабарі затримано землевпорядника
12:46, 24 жовтня 2011Кримінал
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Просила $200 за сприяння
Луганськ. 24 жовтня. УНІАН. У Луганській області працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю на хабарі викрили землевпорядника однієї з селищних рад Свердловського району.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Встановлено, що жінка вимагала та отримала $200 хабара від місцевого жителя за сприяння йому у виділенні земельної ділянки площею 0,15 га для будівництва житлового будинку.
Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
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