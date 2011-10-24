На автоперегонах автомобіль на смерть збив суддю змагань

Запоріжжя. 24 жовтня. УНІАН. У Запорізькій області на автоперегонах на Кубок губернатора автомобіль на смерть збив суддю змагань.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Запорізькій області, надзвичайна подія сталася напередодні – 23 жовтня – безпосередньо на відкритті V етапу Чемпіонату України з автомобільного кросу на легкових автомобілях на Кубок голови Запорізької обласної державної адміністрації.

«На території автодрому «Космічний», що розташований біля автотраси «Харків-Сімферополь», під час спортивного заїзду водій автомобіля ВАЗ-2108 (1970 р.н.) не впорався з управлінням, виїхав за межу автотреку і скоїв наїзд на громадянина (1983 р.н.), який виконував обов`язки судді змагань», - зазначається у повідомленні.

Постраждалого чоловіка доставили автомобілем «швидкої допомоги» до Запорізької обласної клінічної лікарні, проте врятувати не змогли: від одержаних травм він помер.

За даними запорізьких ЗМІ, у загиблого залишилися дружина і маленька дитина.

Перегони були організовані запорізькими представництвами Товариства сприяння обороні України і Федерації автоспорту України під патронатом губернатора області Бориса ПЕТРОВА.