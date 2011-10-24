У Стаханові невідомі розтрощили пам’ятник Шевченку

Луганськ. 24 жовтня. УНІАН. В ніч на 21 жовтня у місті Стаханові Луганської області невідомі знищили пам‘ятник Тарасу ШЕВЧЕНКУ. Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова Луганського обласного відділення «Просвіта» Володимир СЕМИСТЯГА.

Як передає кореспондент УНІАН, цю інформацію підтвердила і начальник управління внутрішньої політики Луганської облдержадміністрації Марія БОРЗЕНКО. За її словами інформація є достовірною. Вандали пошкодили бюст Тараса ШЕВЧЕНКА. Фактично бюст зник, а від пам’ятника залишився тільки постамент.

До облдержадміністрації офіційних чи неофіційних повідомлень про цю подію з боку Стаханівської міської влади протягом дня не надходило, хоча про ситуацію керівництву міста було відомо ще зранку. «Ми звернулися до правоохоронних органів щодо ретельного розслідування цього інциденту”, - зазначила Марія БОРЗЕНКО.

Голова облдержадміністрації В. ПРИСТЮК дав доручення міському голові Ю.БОРИСОВУ протягом двох тижнів вирішити питання про створення нового пам'ятника Тарасу ШЕВЧЕНКУ, зокрема, знайти для нього гідне місце в центрі міста і визначитися з термінами будівництва», - повідомила М.БОРЗЕНКО.

