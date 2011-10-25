Могильов: Міліція діяла правомірно в день оголошення вироку Тимошенко

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ вважає правомірними дії співробітників міліції стосовно народних депутатів біля Печерського суду Києва в день виголошення вироку екс-прем`єру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Те, що відбувалося в суді… Жодного факту застосування фізичної сили стосовно народних депутатів немає – немає жодної кримінальної справи за фактом застосування сили до народних депутатів», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Водночас він відзначив, що народні депутати і самі порушували порядок, встановлений в судовому засіданні, хоча зобов`язані, як і будь-які інші громадяни України, дотримуватися законів.

За словами міністра, керівництво МВС надіслало на ім`я голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА лист з проханням дати оцінку поведінці народних депутатів під час суду над Ю.ТИМОШЕНКО, зокрема наскільки їхня поведінка адекватна зіставно з депутатською етикою.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 12 жовтня виголошував вирок у «газовій» справі Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому суддя ухвалив рішення, що під час виголошення вироку в залі суду зможуть бути присутніми лише журналісти.

У свою чергу в опозиції заявили, що правоохоронці порушили чинне законодавство, не впустивши жодного народного депутата до залу суду.

Зокрема, за словами народного депутата з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА, 11 жовтня один із міліцейських начальників заявив, що якщо на територію Печерського райсуду 12 жовтня пройде хоча б один народний депутат, то йому міністр внутрішніх справ А.МОГИЛЬОВ «відірве голову». «Саме тому ми вимагаємо від пана А.МОГИЛЬОВА дати чіткі й однозначні відповіді, на якій підставі порушувалися права громадян і чому створювалися перешкоди народним депутатам здійснювати їхні законні повноваження», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.