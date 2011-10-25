Обшук в Полтавця був у рамках кримінальної справи – Могильов

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Обшук у житлі екс-міністра вугільної промисловості Віктора ПОЛТАВЦЯ проводився в рамках фактової кримінальної справи щодо використання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Порушено кримінальну справу за фактами фінансових злочинів під час руху бюджетних коштів у вугільній промисловості. Там досить велика кількість структур, через які проводилися гроші. Тому проводився обшук», - пояснив А.МОГИЛЬОВ.

Як повідомив УНІАН, обшук у житлі екс-міністра В.ПОЛТАВЦЯ міліція проводила 19 жовтня.

В.ПОЛТАВЕЦЬ обіймав посаду міністра вугільної промисловості України з грудня 2007 року по березень 2010 року.