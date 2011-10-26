За три дні міліція Київської області розшукала 90 осіб
Які переховувались від слідства
Київ. 26 жовтня. УНІАН. За три дні міліція Київської області розшукала понад 90 осіб, які переховувались від слідства.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, днями на Київщині завершилася міждержавна оперативно-профілактична операція «Розшук», під час якої працівники міліції встановили місцезнаходження понад 50 зниклих без вісти громадян, серед яких і семеро дітей.
Крім того, оперативники карного розшуку з’ясували перебування 79 злочинців, 67 з них вже затримано та передано органам досудового слідства.
На території Київської області також затримано 13 осіб, які переховувалися від органів влади різних областей України та держав СНД - Російської Федерації, Білорусі, Молдови та Казахстану. Серед розшуканих – особи, які скоїли крадіжки, грабежі, злочини, пов’язані з наркотиками, ДТП, зґвалтування та вбивства.
Зокрема, у Васильківському районі оперативники затримали чоловіка, який скоїв на території Молдови замовне вбивство. У Київській області він переховувався разом зі своєю співмешканкою. Поки вирішується питання щодо екстрадиції, зловмисник утримується в слідчому ізоляторі.
Нещодавно до паспортного відділу Київської області звернувся 39-річний чоловік із заявою про поновлення втраченого паспорту. Як з’ясувалося в ході перевірки, він розшукується столичними міліціонерами за вчинення замаху на вбивство. Зловмисника вже доставлено до Голосіївського районного управління міліції Києва.