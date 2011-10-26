За три дні міліція Київської області розшукала 90 осіб

Київ. 26 жовтня. УНІАН. За три дні міліція Київської області розшукала понад 90 осіб, які переховувались від слідства.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, днями на Київщині завершилася міждержавна оперативно-профілактична операція «Розшук», під час якої працівники міліції встановили місцезнаходження понад 50 зниклих без вісти громадян, серед яких і семеро дітей.

Крім того, оперативники карного розшуку з’ясували перебування 79 злочинців, 67 з них вже затримано та передано органам досудового слідства.

На території Київської області також затримано 13 осіб, які переховувалися від органів влади різних областей України та держав СНД - Російської Федерації, Білорусі, Молдови та Казахстану. Серед розшуканих – особи, які скоїли крадіжки, грабежі, злочини, пов’язані з наркотиками, ДТП, зґвалтування та вбивства.

Зокрема, у Васильківському районі оперативники затримали чоловіка, який скоїв на території Молдови замовне вбивство. У Київській області він переховувався разом зі своєю співмешканкою. Поки вирішується питання щодо екстрадиції, зловмисник утримується в слідчому ізоляторі.

Нещодавно до паспортного відділу Київської області звернувся 39-річний чоловік із заявою про поновлення втраченого паспорту. Як з’ясувалося в ході перевірки, він розшукується столичними міліціонерами за вчинення замаху на вбивство. Зловмисника вже доставлено до Голосіївського районного управління міліції Києва.