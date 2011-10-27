Молодика, який відгукнувся на „любов” з Інтернету, зарізав партнер

Запоріжжя. 27 жовтня. УНІАН. Працівники міліції Орджонікідзевського РВ ГУМВС України в Запорізькій області розкрили вбивство, яке трапилось за надзвичайними обставинами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на початку жовтня біля будівлі медичного центру Запоріжжя було знайдено тіло молодого чоловіка з численними ножовими пораненнями. На місце події за лічені хвилини прибула слідчо-оперативна група райвідділу в повному складі. Після низки розшукових заходів міліціонери встановили особу потерпілого, яким виявився 25-річний житель Хмельницької області, що останнім часом працював та мешкав у Дніпропетровську.

Як інформує УЗГ, упродовж трьох тижнів запорізькі оперативники, докладаючи чималих зусиль, намагалися розплутати цю кримінальну історію. Як встановили служителі закону, молодий чоловік постраждав через… любов до сексуальних втіх.

„У мережі Інтернет на відповідному сайті він познайомився із парою співмешканців – дівчиною та молодим чоловіком, які живуть у Запоріжжі. Саме вони й запропонували йому приїхати у Запоріжжя та влаштувати інтимні розваги утрьох, причому… на свіжому повітрі – у місцевому парку. Після нетривалих переговорів, потерпілий погодився на запропоновані умови і приїхав. У раніше домовлений час молоді свінгери зустрілись у парку та взялися «за справу»: намагалися задовольнити свої інтимні потреби, дивлячись одне на одного. Але ж через недосягання бажаної мети, через деякий час шанувальники «різноманітності» у сексуальному житті вирішили розпалити відчуття за допомогою алкогольних напоїв. Тоді 24-річний запоріжець відійшов до крамниці, а коли повернувся побачив, що дійство пішло не за сценарієм - «оргія» продовжилася без його участі. Розлютившись, він вихопив ніж і накинувся з ним на приїжджого «партнера». Від отриманих поранень той помер на місці пригоди. Нещасний отримав понад двадцяти ударів в область спини та шиї”, - йдеться у повідомленні.

- Наразі підозрюваного у злочині затримано, порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального Кодексу України, - розповів начальник Орджонікідзевського РВ ГУМВС України в Запорізькій області підполковник міліції Дмитро Касай. – Зараз він знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. Слідство у справі триває.