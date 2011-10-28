У Сумах екс-директор ДП вимагав 10 тис. грн. хабара

Суми. 28 жовтня. УНІАН. У місті Сумах працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю затримали за хабарництво колишнього директора Сумської філії одного з державних підприємств та жителя вказаного міста.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Вони вимагали та отримали 10 тис. грн. хабара від приватного підприємця за підписання акту виконаних проектних робіт, яки фактично не виконувалися.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.368 (одержання хабара) та ч.3 ст.369 (давання хабара) КК України.